Man gewond bij ongeluk met wegrijdende trein op station Den Bosch

Een man is zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk op station Den Bosch. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van het Brabants Dagblad. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht.

Volgens de politiewoordvoerder zou de man iets hebben laten vallen. Toen hij dat probeerde op te pakken, kwam de trein net in beweging. Mogelijk is hij toen door de trein geraakt. Het Brabants Dagblad schrijft dat hij mogelijk klem is komen te zitten.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer is op het station nagekeken door medisch personeel. Daarna is besloten om hem naar het ziekenhuis te brengen. Over hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niets bekendgemaakt.

Perrons afgesloten na treinongeluk

Vanwege het ongeval werden twee perrons op station Den Bosch tijdelijk afgesloten. Reizigers konden daar enige tijd geen gebruik van maken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.