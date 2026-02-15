Man plast in politieauto en bijt medewerker in Breda

De politie in Breda had zaterdagavond de handen vol aan een 38-jarige man die in het centrum voor grote overlast zorgde. Getuigen meldden dat hij prullenbakken vernielde, borden omver trok en vrouwen betastte.

Rond 18.45 uur spraken agenten meerdere getuigen en gaven de man een gebiedsverbod. Twee agenten liepen met hem mee richting de rand van de stad. Midden op de weg bleef hij plots staan, haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en begon te plassen. Daarop is hij aangehouden voor openbare schennis.

Plassen in bus en beet in hand

In de arrestantenbus ging het opnieuw mis. Tijdens de rit stond de man op en plaste hij in de bus. Die moet worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. De politie doet aangifte van vernieling.

Bij aankomst in het cellencomplex beet de verdachte een politiemedewerker in zijn hand. De medewerker raakte niet ernstig gewond en deed aangifte. De man, van wie geen vaste verblijfplaats bekend is, zit nog vast en wordt zondag verhoord.