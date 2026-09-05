Politie zoekt opnieuw rond Overasselt na vondst van meerdere wapens

De politie houdt zaterdag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Waar agenten precies naar zoeken, maakt de politie niet bekend. Wel laat de politie weten zichtbaar aanwezig te zijn in de omgeving.

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De afgelopen dagen zijn bij het onderzoek meerdere wapens gevonden. Zo werd in Wijchen een tas met wapens aangetroffen. Het is nog onduidelijk of die zijn gebruikt bij het grove geweld eerder deze week.

Voor de inwoners van Overasselt werd er vrijdag een bijeenkomst gehouden. In de bovenstaande video vertellen zij wat ze ervan verwachten.

Groep gewapende mannen

In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een grote groep gewapende mannen bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28) in Overasselt. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond.

Na het geweld werden 34 mensen aangehouden. Van hen zijn er vrijdag 32 voorgeleid. Zij zitten voorlopig vast in beperkingen en mogen daardoor alleen contact hebben met hun advocaat.