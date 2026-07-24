Oplichting op vakantie: Alberto Stegeman waarschuwt voor deze trucs

De zomervakantie is in heel Nederland begonnen en we trekken massaal naar het buitenland om vakantie te vieren. De kans dat een droomvakantie eindigt in een nachtmerrie is niet heel groot, maar je wilt er natuurlijk alles aan doen om dit te voorkomen. Misdaadjournalist Alberto Stegeman heeft daarvoor wat handige tips. Hij weet als geen ander welke criminele gevaren er op de loer liggen tijdens buitenlandse vakanties en vertelde daar vrijdagochtend over in De Zomerochtendshow op Radio 10.

Naast de traditionele gevaren, zoals oplichting en diefstal, is er de laatste jaren nog een nieuw gevaar bijgekomen waarbij veel slachtoffers vallen: onlinecriminaliteit rond vakanties. Denk aan oplichting met vakantiehuisjes die bij aankomst niet blijken te bestaan of QR-codes op parkeerplaatsen die je naar schimmige websites leiden, waar je gegevens worden gestolen.

Zakkenrollers blijven grootste gevaar

Zakkenrollers staan volgens Stegeman nog steeds op nummer 1 als het gaat om criminele gevaren op vakantie. Op menig rustplaats langs de snelweg worden tassen en andere bezittingen uit auto's gegrist. Ook worden mensen simpelweg gerold of benaderd door zogenaamd welwillende personen die bijvoorbeeld de weg vragen en hen vervolgens bestelen of oplichten.

Hoe voorkom je leed?

Volgens Stegeman is het slim om altijd op je hoede te zijn en niet te veel met Jan en alleman in gesprek te gaan. Kom je overenthousiaste, veel te vriendelijke mensen tegen die een praatje met je willen maken of iets van je nodig hebben? Vraag je dan altijd af of dit niet verdacht is. Laat ook niet onnodig dure spullen slingeren, bijvoorbeeld op de bijrijdersstoel.

Mocht je onverhoopt toch met criminelen in aanraking komen en bestolen worden, bel dan altijd de politie. Zijn er bankgegevens of bankpassen in het spel, neem dan ook direct contact op met je bank. Dit kan erger voorkomen.