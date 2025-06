'Cybercriminelen openen jacht op vakantiegangers: pas op met sociale media'

Vakantiegangers opgelet: cybercriminelen richten zich steeds vaker op mensen die op reis gaan. In aanloop naar en tijdens de vakantie neemt het risico op oplichting toe, vertelt Martin Krämer van KnowBe4 aan het ANP. Mensen die onvoorzichtig omgaan met hun gegevens, lopen kans dat hun data of geld in verkeerde handen vallen.

Oplichters sturen in vakantietijd vaak overtuigend uitziende e-mails met nepaanbiedingen of valse boekingsbevestigingen, waarschuwt Krämer. "Vakantiegangers die achteloos klikken op links of bijlagen, riskeren dat hun laptop of smartphone besmet raakt met malware. Door uitsluitend via officiële kanalen contact te zoeken met reisorganisaties of luchtvaartmaatschappijen, verkleinen mensen dit risico. In het algemeen geldt: lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo."

Openbare wifi

Mensen die gebruikmaken van openbare wifi-netwerken lopen extra risico, waarschuwt de expert. "In drukke omgevingen zoals luchthavens en hotels zetten aanvallers nepnetwerken op om inloggegevens of persoonlijke data te onderscheppen. Wie een eigen mobiele databundel gebruikt of de verbinding beveiligt met een VPN, beschermt zich beter tegen deze vorm van cybercriminaliteit."

"De beveiliging van apparaten is eveneens cruciaal. Sterke wachtwoorden bieden onvoldoende bescherming. Door tweestapsverificatie (2FA), biometrische beveiliging, apparaattracking en mogelijkheden tot het wissen van gegevens op afstand te activeren, vergroten vakantiegangers hun digitale weerbaarheid. Regelmatig, en het liefst dagelijks, software en apps updaten verkleint bovendien de kans op misbruik van kwetsbaarheden in apparaten."

Diefstal

Word je op reis bestolen, dan is de ellende vaak groot: geen telefoon, geen portemonnee, en ook geen toegang meer tot je belangrijke papieren. Maar wie slim is, maakt vooraf digitale kopieën van paspoorten, boekingsgegevens en verzekeringen. Zo blijft cruciale informatie altijd bereikbaar, ook als je bestolen bent en nergens meer bij kunt.

Tot slot speelt gedrag op sociale media een rol, vertelt Krämer. "Het realtime delen van locatiegegevens of vakantiefoto’s geeft criminelen bruikbare informatie om geloofwaardige phishingcampagnes op te zetten."

Alle gevaren uitsluiten kan natuurlijk nooit. Maar wie zich bewust is van deze risico’s en gerichte maatregelen treft, vergroot de kans op een veilige en ongestoorde vakantie, besluit de deskundige.

