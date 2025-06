'Ligbedoorlog' in Spaans hotel: mensen bijna uur in de rij om beste plek bij zwembad

Het is voor veel vakantiegangers een grote ergernis: ligbedden claimen door een handdoek er op te leggen. In een hotel op het Spaanse eiland Lanzarote gaat het nog een stap verder. De Nederlandse Isabelle Hanssen deelde op haar TikTok hoe haar mede-hotelgasten ruim voor de opening van het zwembad al in de rij staan voor het beste plekje.

"Niets zo fijn als een sprintje naar je ligbedje om je relaxte vakantie te beginnen", schrijft Isabelle bij een van haar video's. Op de beelden is te zien hoe al ruim een half uur voor de opening van het zwembad er een rij vormt van mensen die hun plek willen claimen. Nadat het zwembad eindelijk opengaat, snelt de menigte naar de bedjes.

Volgens Isabelle zijn er genoeg bedden bij het zwembad, maar zijn vooral specifieke plekken in trek. "Sommige bedden zijn kleine huisjes, die zijn ideaal voor families. Die zijn altijd bezet", vertelt ze aan Hart van Nederland. En inderdaad de bedjes met parasols en tafels."

Ligbedoorlog

De video's zijn inmiddels meer dan honderdduizend keer bekeken en zorgen voor veel reacties. Zo spreken sommigen van een 'ligbedoorlog'. Andere mensen die eerder in dit hotel overnacht hebben, herkennen dit juist niet en hebben niet eerder rijen voor het zwembad gezien.

Voor Isabelle was het een bijzondere gewaarwording. "Ik had het zelf nog nooit gezien en vond het wel een grappig beeld. Verder moet iedereen weten wat ze graag willen doen, maar ik ga liever niet in de rij staan."