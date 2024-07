Handdoekje leggen? Deze Spaanse badplaats deelt er hoge boetes voor uit

Nu de zomervakantie is begonnen, pakken we massaal het vliegtuig naar een zonnige bestemming. Echter zijn de bezette bedjes bij het zwembad een grote frustratie voor veel vakantiegangers. Sommige toeristen denken daarom slim te zijn door 's avonds al een handdoek neer te leggen om een van de bedjes te reserveren. Een Spaanse kustplaats steekt daar echter nu een stokje voor.

De Telegraaf meldt dat de Spaanse kustplaats Calpe helemaal klaar is met de "handdoekleggers", en heeft besloten een boete van 250 euro uit de delen aan iedereen die aan het eind van de avond zijn of haar lakentje op een van de bedjes legt.

Voortaan mag je in la playa, vlakbij Benidorm, pas vanaf 09.00 uur een bedje bemachtigen met je handdoek. Je moet zelf ook aanwezig blijven bij het bedje, want als je spullen te lang onbeheerd blijven liggen, krijg je alsnog een boete en wordt alles ingenomen door de politie.

Grote ergernis onder vakantiegangers

Uit onderzoek van reisorganisatie TUI blijkt dat "handdoekje leggen" een van de grootste ergernissen is onder vakantiegangers. Ruim 49% van de Nederlanders stoort zich hieraan. Daarmee bemachtigt de reservering van de strandbedjes een tweede plaats in de ranglijst. Bovenaan staan namelijk "asociale toeristen". Zij zijn de grootste ergernis voor vakantiegangers. Of deze toeristen zelf ook een handdoekje leggen, is niet bekend.

