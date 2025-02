Nederlandse familie ontsnapt aan beruchte snelwegtruc in Spanje

Een Nederlandse familie is deze week vermoedelijk ontsnapt aan een bende criminelen die langs de snelweg in Spanje een bekende truc probeerden toe te passen. De daders wezen naar hun auto en deden alsof er een probleem was, in de hoop dat de vakantiegangers zouden stoppen.

De familie had echter direct door wat er gaande was. "Wij kennen de truc", zegt de vrouw van het gezin tegen De Telegraaf. "We waren twee jaar geleden ook al eens de klos."

In plaats van te stoppen, besloot ze foto's te maken van de mannen. "Die heb ik inmiddels gedeeld met de politie van Girona", vertelt ze aan de krant. "Het gebeurde op de AP-7, zo'n twintig kilometer van Girona. De boevenbende kwam toeterend naast ons rijden en wees naar onze auto alsof er iets mis was. Ze sommeren je dan naar de kant te gaan."

Soms gaan criminelen nog verder en beweren ze dat de bestuurder schade aan hun voertuig heeft veroorzaakt. "We waren op onze hoede en willen de beelden ook delen op sociale media. Hopelijk kunnen we op deze manier anderen voor onheil behoeden."

'Lekke band'-truc

Vakantiegangers die met de auto naar Frankrijk of Spanje reizen, worden al langer gewaarschuwd voor deze praktijken. Vooral de 'lekke band'-truc wordt steeds vaker ingezet. De Spaanse politie heeft hier meerdere keren voor gewaarschuwd.

Bij deze methode prikken criminelen soms stiekem een band lek terwijl een auto stopt bij een tolpoort om te betalen of een ticket aan te nemen. Zodra de bestuurder merkt dat er iets mis is, zal hij of zij waarschijnlijk een veilige plek opzoeken om te stoppen.

Op dat moment verschijnt er 'toevallig' iemand die hulp aanbiedt. Terwijl de bestuurder wordt afgeleid, slaat een handlanger toe en steelt waardevolle spullen uit de auto of caravan. De Spaanse politie noemt deze werkwijze de 'lekke band'-truc.

In eerste instantie werd deze vorm van criminaliteit vooral in Spanje gezien, maar inmiddels komt het ook steeds vaker in Frankrijk voor. De politie adviseert vakantiegangers daarom om extra alert te zijn en altijd de deuren op slot te doen wanneer ze uit hun auto stappen.