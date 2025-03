Ga je op vakantie naar Spanje? Pas dan op voor deze oplichtingstruc

Ga je binnenkort op vakantie naar Spanje? Pas dan goed op als je daar met de auto rondrijdt. Criminelen hebben namelijk een nieuwe, sluwe manier bedacht om mensen te bestelen.

De oplichters plaatsen een briefje van 50 euro achter je ruitenwisser terwijl jij even weg bent. Zodra je het briefje ziet en uitstapt om te kijken of het echt is, slaan ze hun slag. Ze grijpen spullen uit je auto, zoals je telefoon, tas of portemonnee. In sommige gevallen rijden ze zelfs weg met je auto als de sleutels nog in het contact zitten.

De politie ontvangt steeds vaker meldingen vanuit verschillende Spaanse steden. Ze slaan vooral toe in drukke gebieden zoals winkelcentra en stadscentra. De methode lijkt op andere trucs, zoals nep-aanrijdingen of situaties waarbij criminelen expres je band lek steken.

Wat te doen

Zie je een briefje van 50 euro op je ruitenwisser? Stap dan niet meteen uit. Rijd eerst naar een veilige plek en kijk dan pas. Zo voorkom je dat criminelen hun kans grijpen.