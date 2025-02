Nieuwe oplichtingstruc? Oudere man (88) in woning beroofd door ‘thuiszorg’

Twee vrouwen hebben zich voorgedaan als thuiszorgmedewerkers om een 88-jarige man in zijn woning aan de Doenradestraat te beroven. Ze wisten binnen te komen door te beweren dat ze een brief met gegevens moesten ophalen om zorg te regelen. Niet veel later stapte een tweede vrouw binnen, waarna de situatie snel escaleerde.

De dochter van de bewoner, die op dat moment in huis was, kreeg argwaan en confronteerde de vrouwen. Toen ze hen de deur uit probeerde te werken, verscheen plotseling een man in de woning, die pas werd opgemerkt toen hij de trap af kwam lopen. Er ontstond een korte worsteling, waarbij de bewoner tegen zijn rollator viel.

Vorig jaar werd de moeder van Natasja opgelicht door nepagenten. Ze hadden haar ruim twee weken na het overlijden van haar man leeggeplukt (zie bovenstaande video).

Sierraad gestolen

Na het gevecht vluchtte het trio naar buiten en stapte in een donkere auto, waar een bestuurder al op hen zat te wachten. Kort na hun vertrek werd ontdekt dat er een sieraad was gestolen, al is nog niet duidelijk of er meer buit is gemaakt.

Volgens de politie was een van de vrouwen tussen de 50 en 60 jaar oud, ongeveer 1,70 meter lang, met een Oost-Europees uiterlijk, opgestoken grijsblond haar en opvallende make-up. De andere vrouw was iets jonger, tussen de 30 en 40 jaar, kleiner van postuur en had donkerbruin haar in een staart. De man zou tussen de 30 en 40 jaar zijn, ongeveer 1,80 meter lang, met een licht getinte huidskleur en kort zwart haar.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden en hoopt dat mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, kunnen bijdragen aan het onderzoek.