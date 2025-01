Op deze datum horen de broers Menendez of ze na 35 jaar op vrije voeten komen

De broers Erik en Lyle Menendez horen eind maart of ze lagere straffen krijgen voor de moord op hun ouders. Door de bosbranden in Los Angeles is de behandeling van hun zaak opnieuw uitgesteld. Eerder werd een geplande zitting in hun zaak al verzet van 11 december naar 30 januari. De in december aangetreden openbaar aanklager Nathan Hochman meldt dat de zaak nu op 20 en 21 maart wordt behandeld.

Over het algemeen liggen de straffen in de Verenigde Staten veel hoger dan in Nederland, maar welke straffen hebben we in ons eigen land eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande video.

De broers zitten levenslang vast voor de moord op hun rijke ouders in Beverly Hills in 1989. Hoofdaanklager Gascón stelde twee weken voor de verkiezingen eind vorig jaar strafvermindering voor, maar is vervolgens niet herkozen.

Hochman liet destijds weten dat hij vond dat Gascón te vaak lichtere straffen voorstelt voor eerder veroordeelde criminelen. Hij ontmoette in januari dit jaar de familieleden van de broers, maar het is nog onduidelijk of hij inmiddels voorstander is van strafvermindering.

Mogelijke vrijlating

Erik en Lyle kunnen mogelijk vrijkomen als wordt besloten tot strafverlaging. De broers hebben de moorden toegegeven, maar zeggen uit zelfverdediging te hebben gehandeld nadat ze jarenlang misbruikt zouden zijn door hun vader. Ze zouden hebben gevreesd dat hun eigen levens in gevaar waren.

De Menendez-broers zitten al decennia vast, maar de afgelopen jaren dook nieuw bewijs op. Zo verklaarde een voormalig lid van een boyband dat hij ook was misbruikt door de vader van de broers. Daarnaast kwam er door een serie op Netflix meer aandacht voor de zaak.

Hart van Nederland/ANP