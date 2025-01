Thomas ziet de vlammen in Los Angeles dichtbij komen: 'Chaos in Hollywood'

Het gaat er heet aan toe in en om Los Angeles, letterlijk. Er zijn sinds dinsdag enorme bosbranden aan de gang aan de westkust van de Verenigde Staten. En ook Nederlanders zitten er middenin, zoals bijvoorbeeld Thomas Falkner (32). Met de dag zien hij en zijn vrouw de vlammen dichterbij komen.

Thomas woont inmiddels een jaar in de Amerikaanse miljoenenstad en maakt video's voor het thuisfront en de rest van de wereld. Als YouTuber is hij dus wel wat gewend, zou je zeggen. Maar toch maken de vlammen wel diepe indruk op hem. "Het gaat dag en nacht door hier. Er zijn ook verschillende televisiestations die heel de dag opnames maken. Reporters staan midden in de probleemgebieden met volledige brandweerpakken aan."

Spannender dan de film

Zelf rook, of beter gezegd zag, hij voor het eerst onraad toen hij dinsdag rond half elf naar de supermarkt ging. "Ik zag een gigantische rookwolk. Kort daarna kwamen de nieuwsberichten voorbij op de radio. Dat was voor mij de reden om direct de auto om te keren." Van de kollossale rookwolk weet hij een indrukwekkende foto te maken:

(Beeld: Thomas Falkner)

Grimmig beeld

"Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zelfs in een film kom je zoiets niet tegen", vervolgt de Nederlander. En inderdaad, je zou er zo een film van kunnen maken gezien Hollywood een van de getroffen gebieden is. De brandhaard daar is gelukkig alweer onder controle maar dat is nog lang niet zo in de andere delen van de stad. Thomas schetst een grimmig beeld: "Hele wijken zijn compleet met de grond gelijkgemaakt..."

Ook de Amerikaanse nicht van zijn vrouw moest halsoverkop het huis uit. Gelukkig zitten Thomas en zijn vrouw nog buiten de gevarenzone dus onderdak was snel geregeld. Maar hun woning bereiken ging niet zonder slag of stoot, gezien ze zich door een vluchtende mensenmassa heen moest worstelen: "We hebben gelijk haar geappt dat ze snel moest evacueren en weg moest gaan. Toen heeft ze alles ingepakt en kwam ze gelijk in een gigantische verkeerschaos terecht. Ze heeft over een stukje van nog geen tien kilometer 2,5 uur gedaan."