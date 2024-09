Inspectie onderzoekt handelen instanties rond verdachte steekpartij Erasmusbrug

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) start een onderzoek naar hoe justitiële organisaties zijn omgegaan met Ayoub M., de man die verdacht wordt van het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Dit onderzoek richt zich met name op de begeleiding en behandeling die hij kreeg voorafgaand aan het fatale incident, aldus de inspectie.

Welke instanties precies onder de loep worden genomen, blijft voorlopig onduidelijk. De Inspectie JenV heeft echter aangegeven dat het Openbaar Ministerie en de rechtspraak niet onder hun toezicht vallen.

Bekijk hieronder hoe de verdachte werd overmeesterd door omstanders, die zich hadden bewapend met onder andere barkrukken:

1:27 Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

In een Kamerbrief wijst verantwoordelijk staatssecretaris Ingrid Coenradie erop dat M. tbs met voorwaarden opgelegd had gekregen. "Onder deze maatregel moet de betrokkene zich aan een aantal voorwaarden houden, waarbij de reclassering toezicht houdt op de naleving hiervan. Zo had verdachte onder andere een behandelverplichting als gestelde voorwaarde."

Coenradie wil niet verder op de zaak ingaan, omdat ook het OM die nog onderzoekt. "Wel vind ik het van groot belang om een beeld te vormen van wat er is gebeurd in de aanloop naar het incident. Mogelijk volgen hier verbeterpunten voor de toekomst uit."

Eerder veroordeeld

De 22-jarige verdachte uit Amersfoort is geen onbekende voor politie en justitie. Eerder werd hij veroordeeld tot een tbs-maatregel voor een gewelddadige aanval op zijn eigen moeder, waarbij hij haar met een mes in de nek en keel stak. Destijds stelden deskundigen vast dat hij leed aan een psychische stoornis.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP