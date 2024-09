OM: doodsteker Erasmusbrug handelde met terroristisch oogmerk

De 22-jarige man die donderdagavond door de politie is opgepakt als verdachte van het steekincident nabij de Erasmusbrug wordt verdacht van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie, onder leiding van twee officieren van justitie, doet uitgebreid onderzoek naar het incident. Een 32-jarige man uit Rotterdam overleed hierbij ter plekke. Een 33-jarige man uit Zwitserland raakte gewond, maar heeft inmiddels het ziekenhuis kunnen verlaten.

De politie ontving donderdagavond rond 20.00 uur een melding van een steekincident waarbij twee personen ernstig gewond waren geraakt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar voor de Rotterdammer mocht alle hulp niet meer baten. Het andere slachtoffer, een 33-jarige man uit Zwitserland, raakte gewond. Hij heeft inmiddels het ziekenhuis kunnen verlaten.

Bekende van politie

Volgens het OM levert het "tot nog toe verrichte onderzoek op dat de verdachte mogelijk ideologisch gedreven is. Zo riep de verdachte tijdens het plegen van de feiten een aantal keer 'Allahu akbar'", aldus het OM in een verklaring.

Tegelijkertijd wil het OM benadrukken dat het onderzoek nog in volle gang is "en dat ook andere motieven nadrukkelijk niet worden uitgesloten. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen". De verdachte, zo werd eerder al bekend, is een bekende van politie en justitie. Hij is eerder veroordeeld voor geweldsincidenten, meldt het OM. Verdere details geeft het OM daarover niet.

Volledige beperkingen

De verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat. Daarom is het OM terughoudend met het delen van verdere informatie.

De voorgeleiding vindt plaats bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank Rotterdam behandelt deze zaak niet, omdat zich onder de omstanders van de steekpartij een aantal medewerkers van de rechtbank bevonden, aldus het OM.

