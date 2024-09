Bloemen op plek dodelijke steekpartij Rotterdam: 'Niet wijken voor zinloos geweld'

Op de plek waar donderdagavond een 32-jarige Rotterdammer om het leven kwam na een steekpartij, worden door verschillende mensen bloemen neergelegd. Voorbijgangers noemen het "verschrikkelijk" wat er vlakbij de Erasmusbrug is gebeurd. "Zinloos geweld. Waarom?"

"Ik weet niet wat er met die persoon gebeurd is, maar het minste wat je kan doen is een eerbetoon brengen", zegt een aangeslagen voorbijganger die bloemen komt leggen op de plek van het incident. Aan Hart van Nederland vertelt ze dat ze het "verschrikkelijk" vindt dat de steekpartij heeft plaatsgevonden op een plek waar ze vaak wandelt.

Een andere vrouw, die in de buurt woont, is sprakeloos over de gebeurtenis van donderdagavond. "Het kan ons allemaal overkomen, dat raakt me ook."

Naast de 32-jarige man die overleed, raakte een 33-jarige man uit Zwitserland zwaargewond. Hij ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident. Er wordt onder andere gekeken naar camerabeelden en getuigen worden gehoord.