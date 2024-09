Dader dodelijke steekpartij Rotterdam is 22-jarige man uit Amersfoort

De man die donderdagavond werd aangehouden na de dodelijke steekpartij in de buurt van de Erasmusbrug in Rotterdam, is een 22-jarige man uit Amersfoort. Hij is een bekende van de politie, maar waar de politie hem van kent, wil een woordvoerster vrijdag nog niet zeggen. Bij de steekpartij kwam een 32-jarige Rotterdammer om het leven. Een 33-jarige man uit Zwitserland raakte zwaargewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Rond 20.00 uur ontving de politie donderdagavond een melding van een steekincident waarbij twee personen ernstig gewond waren geraakt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar voor de Rotterdammer mocht alle hulp niet meer baten. Het andere slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident. Er wordt onder andere gekeken naar camerabeelden, en getuigen worden gehoord. Veel omstanders hebben al verklaringen afgelegd en waardevolle informatie gedeeld, maar de politie roept nog meer getuigen op om zich te melden.