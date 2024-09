Naam dodelijk slachtoffer vermoedelijke terreuraanval Erasmusbrug bekend

Het dodelijke slachtoffer van de messenaanval nabij de Erasmusbrug is de Duitse stedenbouwkundige Philipp Winter, meldt NRC. Hij woonde nog maar enkele maanden in Rotterdam. Winter werd donderdagavond neergestoken aan de voet van de Erasmusbrug.

De verdachte, de 22-jarige Ayoub M. uit Amersfoort, had twee grote messen bij zich. Net voor hij Winter aanviel, had hij een Zwitser (33) ernstig verwond in de nabijgelegen parkeergarage. De Zwitser heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Bij de dodelijke steekpartij in Rotterdam riep de dader volgens getuigen Allahu akbar:

1:26 Verdachte dodelijke steekpartij Rotterdam riep 'Allahu akbar'

Oud-collega's van de gedode Winter noemen hem in NRC een " spontane, open en nieuwsgierige man." Het OM gaat bij Ayoub M. uit van een terroristisch motief. Hij zou tijdens zijn daad Allahoe Akbar hebben geroepen.

