Verdachte steekpartij Erasmusbrug Rotterdam langer in cel

De 22-jarige Ayoub M. die verdacht wordt van het dodelijke steekincident nabij de Erasmusbrug in Rotterdam blijft vastzitten. De rechtbank in Den Haag heeft besloten het voorarrest van de verdachte met veertien dagen te verlengen. Bij het drama kwam donderdagavond een 32-jarige man uit Rotterdam om het leven. Een 33-jarige man uit Zwitserland raakte gewond.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De verdachte, zo werd al bekend, is een bekende van politie en justitie. In 2022 had hij zijn moeder met een mes in haar nek en keel gestoken, zij overleefde de aanval. Deskundigen oordeelden toen dat de man lijdt aan "een ziekelijke stoornis van de geestvermogens", de rechtbank legde hem een tbs-maatregel op.

De verdachte werd overmeesterd door omstanders die zich hadden bewapend met onder andere barkrukken:

1:27 Verdachte fatale steekpartij Erasmusbrug overmeesterd door omstanders

De man zit op dit moment in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De voorgeleiding vond plaats bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank Rotterdam behandelt deze zaak niet, omdat zich onder de omstanders van de steekpartij een aantal medewerkers van de rechtbank bevonden.

ANP