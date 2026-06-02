OM eist opnieuw levenslang tegen vier verdachten in Marengo-proces

Crime

Vandaag, 13:37

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange celstraf geëist tegen vier verdachten in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo. De zaak draait onder meer om zes onderwereldmoorden.

In het hoger beroep staan veertien verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt op een ander moment. Zijn zaak is vertraagd, omdat Taghi al een tijd zonder advocaat zit. De rechtbank legde hem en twee medeverdachten eerder een levenslange celstraf op.

Het bewijs in de strafzaak bestaat vooral uit versleutelde berichten tussen de verdachten die leesbaar zijn gemaakt en verklaringen van de kroongetuige. Het onderzoek kwam al in 2017 op gang.

