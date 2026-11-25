De Nederlandse Spoorwegen gaat maatregelen nemen om agressie tegen personeel en reizigers tegen te gaan. Dit komt na het laatste tragische incident met een hoofdconducteur, die zaterdag door een zwartrijder met een volle fles wijn bewusteloos werd geslagen. De inzet van onder meer bodycams, mobiele controleteams en toegang tot persoonsregisters moet het geweld een halt toeroepen.

Dinsdag berichtte de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) over het geweldsdelict. In reactie daarop gaven zij aan dat ze willen dat de NS ingrijpt, voordat er straks doden gaan vallen. Het incident in Utrecht was al de vierde mishandeling van dit jaar.

'Conducteurs uitrusten met bodycams'

"NS wil er alles aan doen om de veiligheid van passagiers en ons personeel te vergroten. We willen onze conducteurs nog voor het eind van dit jaar allemaal uitrusten met een bodycam", zegt de NS tegen Hart van Nederland.

"We krijgen vanaf volgend jaar ook, zij het in beperkte mate, toegang tot diverse registers zodat we sneller achter de identiteit van zwartrijders kunnen komen." Nu moet dat nog met toestemming van de politie.