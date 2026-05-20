Eerste NS-boa's dragen nu wapenstok

De eerste NS-boa's starten woensdag hun dienst met een korte wapenstok. Het gaat om een proefperiode van één jaar. NS wil hiermee onderzoeken of het dragen en het gebruik van een korte wapenstok bijdraagt aan de veiligheid van de medewerkers.

Vorig jaar heeft de NS toestemming gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het gebruik van de korte wapenstok. Daarna is de NS gestart met het trainen van collega's om een wapenstok te gebruiken.

Woensdag is de dag dat de eerste getrainde boa's starten op station Rotterdam Centraal. Daarna volgen de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch.