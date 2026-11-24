Een hoofdconducteur van de NS is zaterdagavond op het perron in Utrecht bewusteloos geslagen door een zwartrijdende reiziger. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De conducteur werd geslagen met een volle wijnfles, die door de klap volledig kapotging. Daarna raakte hij tijdelijk buiten bewustzijn. Dat bevestigt de NS dinsdag na berichtgeving van de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs VVMC. De verdachte is aangehouden en de conducteur heeft aangifte gedaan.

Niet eerste geweldsincident tegen treinpersoneel

Directeur operatie van de NS, Eelco van Asch, noemt de aanval "onacceptabel" en zegt het "verschrikkelijk" te vinden voor zijn collega. De spoorvervoerder benadrukt iedere vorm van geweld tegen medewerkers af te keuren en blijft kijken hoe de veiligheid van personeel en reizigers kan worden verbeterd.

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Het is niet het enige geweldsincident tegen NS-personeel van de afgelopen dagen. Vrijdagavond werd tijdens een grote controleactie op station Rotterdam Stadion een service- en veiligheidsmedewerker tegen de schenen geschopt.