Vader blijft langer vast na vondst gewonde kinderen in Moergestel

Crime

Vandaag, 16:39

De vader van de twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond zijn gevonden in hun woning in het Brabantse Moergestel blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

De 49-jarige ouder wordt verdacht "van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de woning", meldde de politie eerder. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie geeft donderdag "in verband met het onderzoek" geen verdere details over de verdenking.

De verdachte was eerder die zaterdagavond als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58 en raakte gewond. Agenten troffen later de gewonde kinderen aan in de woning in de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel. Zondag meldde de politie dat de jongen en het meisje buiten levensgevaar zijn. Volgens verschillende media hadden de kinderen steekwonden, maar dat heeft de politie niet bevestigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

