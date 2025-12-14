Gewonde kinderen Moergestel buiten levensgevaar

De twee kinderen die met steekwonden gevonden werden in een huis in Moergestel zijn buiten levensgevaar. Dat laat de politie weten op X.

Zaterdagavond werden de twee jonge kinderen zwaargewond gevonden in een woning aan de Janus Rooijakkersstraat. Volgens de politie gaat het om een jongen en een meisje, beiden jonger dan tien jaar, die direct naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Moeder van de kinderen

Agenten kwamen poolshoogte nemen nadat hun vader zwaargewond raakte bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel. Hij reed vermoedelijk tegen het verkeer in, waardoor een ongeluk met meerdere voertuigen ontstond. Minimaal vier auto’s raakten hierbij betrokken. Toen agenten bij de woning aankwamen en er niet werd opengedaan, hebben zij de deur geforceerd. Daar troffen ze de kinderen aan.

Met de moeder van de kinderen is inmiddels contact vastgesteld, laat een woordvoerster weten. Zij verbleef in het buitenland en is onderweg naar Nederland. Een woordvoerder van de politie verwacht dat zij er al is of anders later op zondag aankomt.