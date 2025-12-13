Volg Hart van Nederland
Mogelijke spookrijder veroorzaakt ongeluk op A58: meerdere gewonden

Ongeluk

Vandaag, 19:09 - Update: 39 minuten geleden

Op de A58 bij Moergestel is het zaterdagavond flink misgegaan. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding die volgens de politie mogelijk is veroorzaakt door een spookrijder. Door het ongeluk ligt het verkeer tussen Eindhoven en Tilburg vrijwel stil.

Een woordvoerder laat weten dat zeker één getuige heeft verklaard dat een spookrijder in het spel was en dat "de situatie daar ook erg op lijkt". Verder is nog veel onduidelijk, zegt hij.

De vermoedelijke spookrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Daar nemen artsen bloed af om te testen op alcohol of drugs. Zijn exacte toestand is nog niet bekend, wel dat hij bij bewustzijn is overgebracht.

Snelweg tijdelijk in beide richtingen dicht

De politie meldt verder dat naast de bestuurder ook meerdere andere betrokkenen lichtgewond zijn geraakt. Ambulancemedewerkers behandelen hen ter plaatse.

De snelweg richting Tilburg blijft uren afgesloten voor uitgebreid onderzoek. Ook in de andere rijrichting, van Tilburg naar Eindhoven, is een deel van de weg dicht. Verkeer wordt omgeleid. Hoelang de afsluiting precies duurt, kan de politie nog niet zeggen.

