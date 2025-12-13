Kinderen van vermoedelijke spookrijder A58 zwaargewond gevonden in woning

In een woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel zijn zaterdagavond twee kleine kinderen met steekwonden gevonden. Volgens de politie gaat het om twee jonge slachtoffers die direct zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat het om twee jonge kinderen gaat. Over de precieze leeftijd van de kinderen en hoe zij eraan toe zijn, wil de politie niets zeggen. "Maar het gaat om kinderen jonger dan tien jaar oud."

Agenten kwamen poolshoogte nemen nadat hun vader zwaargewond was geraakt bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel. De man reed vermoedelijk tegen het verkeer in en veroorzaakte een ongeluk met meerdere voertuigen. Toen er niet werd opengedaan, hebben agenten de deur geforceerd. In de woning troffen ze de kinderen aan. De politie heeft nog geen contact gekregen met de moeder van het gezin, vermoedelijk verblijft zij in het buitenland.

Bij het ongeluk op de A58 waren minimaal vier auto's betrokken. Volgens de woordvoerder verklaarde zeker één getuige dat er een spookrijder in het spel was "en lijkt de situatie daar ook erg op". De vermeende spookrijder werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of hij alcohol of drugs heeft gebruikt. De overige gewonden raakten lichtgewond.

Onderzoek

De aanrijding en de situatie in de woning worden beide onderzocht. De politie houdt op dit moment alle scenario’s open en zet het onderzoek in en rondom het huis in Moergestel voort. Ze roepen mensen die het gezin kennen op om meer duidelijkheid te geven over de (gezin)situatie.