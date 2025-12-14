Dit is wat we nu weten over mogelijk familiedrama in Moergestel

Zaterdagavond zijn in een woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel twee jonge kinderen zwaargewond aangetroffen. Volgens de politie gaat het om kinderen jonger dan tien jaar, die direct naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze zouden steekwonden hebben opgelopen. Een traumahelikopter werd ingezet om hulp te bieden. Over hun precieze toestand doet de politie geen mededelingen.

Agenten kwamen poolshoogte nemen nadat hun vader zwaar gewond raakte bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel. Hij reed vermoedelijk tegen het verkeer in, waardoor een ongeluk met meerdere voertuigen ontstond. Minimaal vier auto’s raakten hierbij betrokken. Eén getuige verklaarde dat er mogelijk een spookrijder in het spel was. De vader, de vermeende spookrijder, is naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of hij alcohol of drugs had gebruikt. De overige betrokkenen raakten lichtgewond.

Toen agenten bij de woning aankwamen en er niet werd opengedaan, hebben zij de deur geforceerd. Daar troffen ze de kinderen aan. De politie heeft nog geen contact gehad met de moeder van het gezin; vermoedelijk verblijft zij in het buitenland.

Onderzoek huis in Moergestel afgerond

Zondagochtend laat de politie weten dat het onderzoek in de woning aan de Janus Rooijakkersstraat is afgerond. De deur van het huis is inmiddels dichtgetimmerd. Het onderzoek duurde tot diep in de nacht.

Buurt reageert

Hart van Nederland-verslaggeefster Ilse van Wingerden was ter plaatse: "Het is nog vroeg en stil op straat. De politie heeft onderzoek gedaan tot ongeveer 05.00 uur bij de woning."

Ook een begeleidster van een woonzorggroep verderop in de straat reageert: "Ik was vannacht aan het werk en heb veel meegekregen. Ik heb de meneer in kwestie ook wel eens gezien, net als de kinderen. Iedereen is erg aangeslagen."

Moeder nog niet bereikt

Politiewoordvoerder Eric Passchier laat zondagochtend weten dat het nog niet is gelukt om de moeder van het gezin te bereiken. "We zijn nog steeds op zoek naar haar," aldus Passchier.

Mensen die het gezin kennen worden opgeroepen om informatie te delen die meer duidelijkheid kan geven over de situatie.