Vader aangehouden na vondst zwaargewonde kinderen in woning Moergestel

De vader van de twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond zijn gevonden in hun woning in Moergestel is aangehouden. De 49-jarige man wordt verdacht "van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de woning", meldt de politie. Een woordvoerster van de politie wilde daar geen verdere uitleg bij geven. Ze zei dat het onderzoek nog gaande is.

De vader was eerder die zaterdagavond als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58. Hij raakte gewond. Zondag meldde de politie dat de kinderen, een jongen en een meisje, buiten levensgevaar zijn.

Steekwonden

Agenten gingen na het ongeval op de A58 bij de woning aan de Janus Rooijakkersstraat in de Brabantse plaats kijken. De politie had namelijk van familie informatie gekregen dat de man twee minderjarige kinderen heeft, die niet bij hem in de auto waren. In de woning werden de kinderen gewond aangetroffen.

Volgens sommige media hadden ze steekwonden, maar dat heeft de politie niet bevestigd. De moeder van de kinderen verbleef in het buitenland en is naar Nederland gereisd.

Bij het ongeval op de A58 raakten in totaal vier mensen gewond. Alleen de vader moest naar het ziekenhuis.