'Meerdere vrouwen lastiggevallen bij vindplaats overleden vrouw (59)'

De politie heeft op de dag dat het lichaam van een 59-jarige vrouw werd gevonden bij station Nieuw-Vennep meerdere meldingen ontvangen van vrouwen die vertelden te zijn lastiggevallen door een man. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan het AD.

Maandagavond werd op het parkeerterrein van het station het levenloze lichaam van Karin aangetroffen. Er werd direct onderzoek gedaan en een groot deel van de parkeerplaats werd afgezet.

Twee dagen later werd op de plaats delict een steekwapen gevonden door gemeentewerker Ruud, die bezig was de omgeving af te zetten met hekken, en door AD-journalist Rik Spekenbrink, die ter plekke was om te kijken hoe het onderzoek verliep. In de onderstaande video vertelt Rik wat hij daar aantrof:

1:51 Ruud en Rik vinden steekwapen Nieuw-Vennep na politieonderzoek

Volgens het OM zijn vrouwen die dag benaderd door een man. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar er kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie. Of die incidenten iets te maken hebben met de dood van Karin, wordt nog onderzocht, laat de woordvoerder weten aan de krant.

Verdachte zit nog vast

In de zaak rond de dood van Karin zit een 36-jarige man vast met de Italiaanse nationaliteit. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en blijft voorlopig nog zeker veertien dagen in voorarrest, op last van de rechter-commissaris.

Het OM liet vrijdag al weten dat de verdachte en het slachtoffer elkaar waarschijnlijk niet kenden. Of dezelfde man ook verantwoordelijk is voor het lastigvallen van de vrouwen, kan nog niet worden bevestigd. Het onderzoek daarnaar loopt nog.