OM: verdachte (36) kende dode vrouw (59) Nieuw-Vennep waarschijnlijk niet

Het lijkt erop dat de 36-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 59-jarige vrouw in Nieuw-Vennep maandag, het slachtoffer niet kende. Dat meldt het Openbaar Ministerie. "Maar dit blijft nog onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerder.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door het OM verdacht van doodslag. Niet van moord, aldus de woordvoerder. "Dat zou voorbedachte rade impliceren en daar is op dit moment geen verdenking van."

Ruud en Rik vonden afgelopen maandag een steekwapen op de parkeerplaats waar de dode vrouw werd aangetroffen:

1:51 Ruud en Rik vinden steekwapen Nieuw-Vennep na politieonderzoek

De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

Rondjes fietsen

Het slachtoffer werd maandag even na 19.30 uur gevonden op een parkeerplaats bij station Nieuw-Vennep. Volgens de politie zag een getuige kort daarvoor een man opvallend rondjes fietsen op de parkeerplaats aan de Venneperweg.