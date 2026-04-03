Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM: verdachte (36) kende dode vrouw (59) Nieuw-Vennep waarschijnlijk niet

OM: verdachte (36) kende dode vrouw (59) Nieuw-Vennep waarschijnlijk niet

Crime

3 apr 2026, 13:37

Link gekopieerd

Het lijkt erop dat de 36-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 59-jarige vrouw in Nieuw-Vennep maandag, het slachtoffer niet kende. Dat meldt het Openbaar Ministerie. "Maar dit blijft nog onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerder.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door het OM verdacht van doodslag. Niet van moord, aldus de woordvoerder. "Dat zou voorbedachte rade impliceren en daar is op dit moment geen verdenking van."

Ruud en Rik vonden afgelopen maandag een steekwapen op de parkeerplaats waar de dode vrouw werd aangetroffen:

Ruud en Rik vinden steekwapen Nieuw-Vennep na politieonderzoek
1:51

Ruud en Rik vinden steekwapen Nieuw-Vennep na politieonderzoek

De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

Rondjes fietsen

Het slachtoffer werd maandag even na 19.30 uur gevonden op een parkeerplaats bij station Nieuw-Vennep. Volgens de politie zag een getuige kort daarvoor een man opvallend rondjes fietsen op de parkeerplaats aan de Venneperweg.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.