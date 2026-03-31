Dit weten we nu over de dood van twee ABN AMRO-collega's

De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen twee overleden vrouwen: één die vorige week werd gevonden in een woning in Amsterdam en één die maandagavond werd aangetroffen bij station Nieuw-Vennep. Beide vrouwen werkten bij ABN AMRO, bevestigt de bank.

"Het is een schok en heel verdrietig. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden", zegt een woordvoerder van de bank. De politie spreekt vooralsnog van twee aparte onderzoeken. Volgens AT5 werkten ze allebei in Amsterdam.

Wat er gebeurde in Nieuw-Vennep

De vrouw, een 59-jarige uit de gemeente Haarlemmermeer, werd maandagavond rond 19.35 uur gevonden op een parkeerplaats aan de Venneperweg, bij het station van Nieuw-Vennep. De politie gaat uit van een misdrijf en zette een Team Grootschalige Opsporing in.

Een getuige meldde dat kort voor de vondst van het slachtoffer een man opvallend rondjes fietste op de parkeerplaats. Maandagavond werd via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar een man met een litteken op zijn wang.

Verdachte opgepakt

In het onderzoek naar de overleden vrouw in Nieuw-Vennep is dinsdagmiddag een verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer om het leven te hebben gebracht. Het onderzoeksteam gaat onverminderd door met het onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met camerabeelden worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Zaak Amsterdam nog onduidelijk

In de zaak van de vrouw die in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam Oud-Zuid werd gevonden, kan de politie nog niet bevestigen dat er sprake is van een misdrijf.

De mogelijke link tussen beide zaken wordt onderzocht, maar vooralsnog behandelt de politie de onderzoeken apart.