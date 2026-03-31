Verdachte (36) opgepakt na vondst dode vrouw (59) bij station Nieuw-Vennep

De politie heeft dinsdagmiddag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw bij station Nieuw-Vennep. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer om het leven te hebben gebracht.

De vrouw, een 59-jarige uit de gemeente Haarlemmermeer, werd maandagavond rond 19.35 uur gevonden op de parkeerplaats aan de Venneperweg. De politie gaat uit van een misdrijf en zette direct een Team Grootschalige Opsporing in.

Getuige zag man rondjes fietsen

Een getuige meldde dat kort voor de vondst van het slachtoffer een man opvallend rondjes fietste op de parkeerplaats.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. Het onderzoeksteam gaat onverminderd door met het onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met camerabeelden worden gevraagd contact op te nemen met de politie.