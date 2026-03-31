Dode vrouw gevonden bij station in Nieuw-Vennep, politie vermoedt misdrijf

Crime

Vandaag, 15:42

De politie vermoedt dat de overleden vrouw, die maandagavond werd gevonden op een parkeerterrein bij het station in Nieuw-Vennep, door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het incident.

Op de plek waar de vrouw is gevonden, staat een groot matrixbord. Daarmee roept de politie mensen op zich te melden als ze iets hebben gezien. Ook is er een Burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een licht getinte man van 40 tot 50 jaar oud. De man heeft een litteken op zijn linkerwang, zwart haar en spreekt gebrekkig Engels. Het publiek wordt opgeroepen de man niet zelf te benaderen.

Sporenonderzoek

De forensische opsporing is intussen druk bezig met het sporenonderzoek. Mannen in witte pakken doen onderzoek bij een van de geparkeerde auto's op het parkeerterrein. Deze auto staat onder een tent.

