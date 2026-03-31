Groot onderzoek na vondst lichaam bij station Nieuw-Vennep

Bij een treinstation in Nieuw-Vennep is maandagavond een lichaam aangetroffen op een nabijgelegen parkeerterrein. De politie doet nog altijd uitgebreid onderzoek. De vondst leidde direct tot een grote inzet van hulpdiensten en politie.

Maandagavond werd het lichaam ontdekt, waarna het gebied ruim werd afgezet voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd en wat de doodsoorzaak is, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend; daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Aanwijzingen

Forensische opsporingsmedewerkers in witte pakken zijn dinsdagochtend nog volop bezig met sporenonderzoek op het parkeerterrein. Zij onderzoeken onder meer de directe omgeving en zoeken naar aanwijzingen die meer duidelijkheid kunnen geven over de omstandigheden van het overlijden.