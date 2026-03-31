Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Overleden vrouwen Amsterdam en Nieuw-Vennep waren collega's bij ABN Amro

Vandaag, 17:55

Link gekopieerd

De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de dood van de vrouw die vorige week werd gevonden in een woning in Amsterdam en die van de vrouw die maandagavond werd aangetroffen op een parkeerplaats bij het station in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. De vrouwen waren beiden werkzaam bij ABN AMRO, meldt de bank.

"Het is een schok en heel verdrietig. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden", aldus een woordvoerder van de bank. Volgens de politie zijn het vooralsnog twee aparte onderzoeken.

Over de vrouw in Nieuw-Vennep maakte de politie dinsdag bekend dat een misdrijf wordt vermoed. In de zaak van de vrouw die in de woning aan de Koninginneweg in Amsterdam Oud-Zuid werd gevonden, kan de politie dat nog niet bevestigen.

Door ANP

Lees ook

Dode vrouw gevonden bij station in Nieuw-Vennep, politie vermoedt misdrijf
Groot onderzoek na vondst lichaam bij station Nieuw-Vennep
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.