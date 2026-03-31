Burgemeester Haarlemmermeer 'diep geschokt' door dood vrouw Nieuw-Vennep

Crime

Vandaag, 19:53

De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, zegt dinsdag dat ze diep geschokt is door de gewelddadige dood van een 59-jarige vrouw in Nieuw-Vennep. Het lichaam van het slachtoffer werd maandag aangetroffen op een parkeerplaats bij het station van Nieuw-Vennep. Een 36-jarige man is dinsdag opgepakt voor haar dood.

Schuurmans laat weten dat ze meeleeft met de nabestaanden van de vrouw. "Wat de aanleiding was of onder welke omstandigheden het misdrijf heeft plaatsgevonden is mij niet bekend. Maar ik besef heel goed dat zoiets heel veel impact heeft in de omgeving. Dit doet veel met de veiligheidsgevoelens van hen die daar wonen en verblijven", stelt de burgemeester.

Vooralsnog komt er geen informatieavond voor omwonenden. Volgens de gemeente Haarlemmermeer heeft een zogenoemde gebiedsmanager nauw contact met de dorpsraad in Nieuw-Vennep en met inwoners. "Mocht er aanleiding voor zijn, dan zullen wij handelen naar wat er nodig is", zegt een woordvoerder van de gemeente.

ABN AMRO

De omgebrachte vrouw werkte voor ABN AMRO. Vorige week werd een andere medewerkster van die bank dood gevonden in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. Het is nog niet bekend waardoor zij is overleden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide sterfgevallen, maar behandelt het vooralsnog als twee aparte onderzoeken.

Door ANP

