'Verslaggever vindt steekwapen bij plek dode vrouw Nieuw-Vennep'

Op de parkeerplaats bij station Nieuw-Vennep heeft de politie woensdag opnieuw onderzoek gedaan naar de dood van de 59-jarige vrouw die daar maandagavond werd gevonden. Aanleiding is een opvallende melding: een verslaggever en twee gemeentemedewerkers vonden woensdagochtend "een voorwerp" en schakelde de politie in, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD.

De politie wil niet zeggen of het daadwerkelijk om een (steek)wapen gaat. Ook blijft onduidelijk hoe het kan dat het voorwerp niet eerder is opgemerkt tijdens het onderzoek van maandag en dinsdag.

Het AD noemt de vondst "opmerkelijk". Het voorwerp zou "open en bloot" hebben gelegen op de parkeerplaats, die volgens de krant maandagavond en dinsdag "de hele dag lang was uitgekamd door de politie". Ook zouden er bloedsporen op het voorwerp te zien zijn.

Na de melding is de locatie opnieuw onderzocht door agenten.

De vrouw van 59 jaar kwam volgens de politie door een misdrijf om het leven. Over haar identiteit is verder niets officieel bekendgemaakt.

Aanhouding

Dinsdag werd een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden als verdachte. Welke rol hij precies heeft, wordt nog onderzocht.