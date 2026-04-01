Politie ziet geen verband tussen overleden ABN AMRO-medewerkers

De politie gaat niet uit van een zaakinhoudelijk verband tussen de overleden vrouwen in Nieuw-Vennep en Amsterdam. De twee waren collega's bij ABN AMRO, maar op dit moment lijkt er alleen sprake te zijn van een connectie op werkvlak. De twee losse onderzoeken zijn nog in volle gang.

Maandagavond werd rond 19.35 uur een 59-jarige vrouw uit de gemeente Haarlemmermeer gevonden op de parkeerplaats aan de Venneperweg. Vorige week donderdag werd in een woning in Amsterdam-Zuid een andere medewerkster van die bank dood gevonden. Er wordt nog onderzocht of daar sprake was van een misdrijf.

Verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdagmiddag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw bij station Nieuw-Vennep. Het gaat om een 36-jarige Italiaanse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij leeft vermoedelijk een zwervend bestaan.

Het onderzoeksteam gaat onverminderd door en roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met camerabeelden worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten en wordt op vrijdag 3 april voorgeleid aan de rechter-commissaris.