Ruud en Rik vinden steekwapen Nieuw-Vennep na politieonderzoek: 'Luguber'

1 apr 2026, 21:26 - Update: 1 apr 2026, 22:53

Op de parkeerplaats in Nieuw-Vennep waar maandag een overleden vrouw werd aangetroffen, is woensdag een steekwapen gevonden. Het voorwerp lag vlakbij de gedenkplek voor de 59-jarige vrouw en was gewoon zichtbaar. Gemeentemedewerker Ruud Brink en zijn collega stuitten er samen met AD-verslaggever Rik Spekenbrink op. "Een lugubere vondst, als je later over nadenkt."

Ruud was met zijn collega namens een bedrijf aan het werk voor de gemeente. "Er waren wat bloemen en dergelijke neergelegd voor de vrouw. We waren bezig om er hekken omheen te zetten zodat er geen auto's overheen zouden rijden", vertelt hij aan Hart van Nederland. Dan zien ze ineens een steekwapen liggen, midden in het zicht. "Het lag een beetje bij een muurtje, maar waarschijnlijk op de plek waar eerder een auto heeft gestaan." De vondst maakt indruk op hem.

Lees ook:

Dit weten we nu over de dood van twee ABN AMRO-collega's
Ook verslaggever Rik Spekenbrink was op dat moment op de locatie aanwezig. Hij zag het wapen eveneens en schakelde direct de politie in. Die deed woensdag opnieuw onderzoek op de parkeerplaats na de vondst. De politie wil nog niet bevestigen of het daadwerkelijk om een (steek)wapen gaat en of het betrokken is bij de dood van de vrouw. Ook is onduidelijk hoe het kan dat het voorwerp tijdens het onderzoek op maandag en dinsdag niet is gevonden.

Mogelijk verband

De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee overleden vrouwen: één die vorige week werd gevonden in een woning in Amsterdam en de vrouw die maandagavond bij station Nieuw-Vennep werd aangetroffen. Beide vrouwen werkten bij ABN AMRO, dat bevestigt de bank.

In het onderzoek naar de overleden vrouw in Nieuw-Vennep is dinsdagmiddag een verdachte aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Burgemeester Haarlemmermeer 'diep geschokt' door dood vrouw Nieuw-Vennep
