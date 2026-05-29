Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte van brandstichting bij gemeentehuis Loosdrecht blijft langer vast

Crime

Vandaag, 10:15

Link gekopieerd

De 28-jarige man uit Huizen die wordt verdacht van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank heeft vrijdag bepaald dat zijn voorarrest met dertig dagen wordt verlengd.

Bij het gemeentehuis in de Noord-Hollandse plaats werd op dinsdagavond 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Protesten tegen deze opvang mondden geregeld uit in rellen.

In de afgelopen weken zijn in Loosdrecht ruim 25 aanhoudingen verricht, onder meer voor belediging, vernieling, brandstichting en openlijk geweld.

Door ANP

Lees ook

Gemeente krijgt gelijk van rechter: azc Loosdrecht gaat er komen
Gemeente krijgt gelijk van rechter: azc Loosdrecht gaat er komen
Meerdere aanhoudingen bij demonstratie in Loosdrecht na onrust
Meerdere aanhoudingen bij demonstratie in Loosdrecht na onrust
Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'
Omwonenden geschokt na rellen bij asielopvang Loosdrecht: 'Slaat nergens op'
Politieke woede na rellen en brand bij azc Loosdrecht: 'Grens overschreden'
Politieke woede na rellen en brand bij azc Loosdrecht: 'Grens overschreden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.