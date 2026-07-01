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Clen V. ontkent betrokkenheid dood vrouw, slachtoffer lag in bad van 54 graden

Crime

Vandaag, 11:33

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De 39-jarige Clen V., die wordt verdacht van het doden van zijn partner in Amsterdam-Zuid, ontkent betrokken te zijn bij haar overlijden. "Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom ik hier ben. Waarom zit ik hier?", zei hij tijdens de eerste zitting in de rechtbank in Amsterdam. Eerder beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De officier van justitie riep hem op om te gaan verklaren.

"Ik leef een nachtmerrie op dit moment. Ik heb niets te maken met de dood van mijn vrouw. Helemaal niets", zei hij in de rechtbank. "Ik wil naar huis, ik wil naar onze dochter. Ik wil samen met familie en vrienden mijn vrouw eren. Ik wil rouwen on mijn vrouw. Laat mij vrij. Ik heb niets, maar dan ook niets met de dood van mijn vrouw te maken."

Het slachtoffer, een 40-jarige medewerkster van ABN AMRO, werd op 26 maart dood gevonden in een woning aan de Koninginneweg. De politie maakte op 8 april bekend dat de vrouw waarschijnlijk slachtoffer is van een misdrijf. Die dag werd haar partner V. aangehouden.

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Bad van 54 graden

De doodsoorzaak is ondanks grootschalig onderzoek nog onbekend, meldde de officier op de eerste inleidende zitting. Dat komt omdat het slachtoffer is gevonden in een bad met de kraan nog open. Het water was 54 graden. Vermoedelijk is de vrouw al in de avond van 25 maart overleden. Het hete badwater bemoeilijkte het onderzoek van de forensisch patholoog. Wel is duidelijk dat ze verwondingen had.

Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De verdachte wilde niet meewerken aan een trajectconsult. "Hij wilde lekker van het weer genieten en wenste geen gesprek met de psychiater."

Lang Leve de Liefde

De verdachte heeft meegedaan aan het SBS-programma Lang Leve de Liefde. Daarnaast had hij voor het programma Iris en de 12 dates een afspraakje met pianist Iris Hond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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