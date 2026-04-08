Dode bankmedewerker Amsterdam slachtoffer van misdrijf, partner aangehouden

De vrouw (40) die dood werd gevonden in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Woensdag 8 april is een 39-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Het gaat om de partner van het slachtoffer. Hij zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De vrouw werd al op donderdag 26 maart dood aangetroffen in haar woning. Sindsdien onderzoekt de politie wat er precies is gebeurd. Door de beperkingen van de verdachte doet de politie voorlopig geen verdere uitspraken.

ABN AMRO

Eerder werd gekeken naar een mogelijk verband tussen de dood van de vrouw in Amsterdam en het overlijden van een 59-jarige vrouw uit Haarlemmermeer, in Nieuw-Vennep. Beide vrouwen werkten bij ABN AMRO. Uiteindelijk bleken de zaken los van elkaar te staan. Voor het slachtoffer dat werd gevonden in Nieuw-Vennep is een 36-jarige man aangehouden.