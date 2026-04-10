Partner blijft langer in voorarrest na dood vrouw (40) in Amsterdam-Zuid

Crime

Vandaag, 17:08 - Update: 34 minuten geleden

De 39-jarige man die is opgepakt na de dood van zijn partner in Amsterdam-Zuid blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog 14 dagen langer in voorarrest blijft. In die periode mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het slachtoffer is een 40-jarige vrouw die werkte bij ABN AMRO. Zij werd op 26 maart dood gevonden in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. Pas later, op 8 april, maakte de politie bekend dat zij vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Diezelfde dag werd haar partner aangehouden. Sindsdien zit hij vast en wordt hij verhoord over zijn mogelijke rol in de zaak. Meerdere media schrijven dat het gaat om 39-jarige Clen V. uit Amsterdam Hij heeft een paar jaar geleden meegedaan aan het SBS-programma Lang Leve de Liefde. Daarnaast had hij voor het programma Iris en de 12 dates een afspraakje met pianist Iris Hond.

Onderzoek nog in volle gang

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de man wordt verdacht "van moord dan wel doodslag op zijn partner". Hoe de verdenking precies tot stand is gekomen, is nog niet duidelijk gemaakt.

Volgens een woordvoerder van het OM kan daar op dit moment niets over worden gezegd, omdat het onderzoek nog in volle gang is. De verdachte blijft in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met anderen dan zijn advocaat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

