Groot verdriet bij familie dode vrouw (40) Amsterdam: 'Niet te bevatten'

De familie van de overleden bankmedewerkster (40) uit Amsterdam laat weten intens verdrietig en aangeslagen te zijn. Dat meldt Namens de Familie in een verklaring. De politie vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Woensdag werd haar partner, een 39-jarige man uit Amsterdam, aangehouden.

De vrouw werd op donderdag 26 maart dood aangetroffen in haar woning aan de Koninginneweg . De nabestaanden schrijven dat ze niet kunnen bevatten dat de vrouw er niet meer is. "Naast het verdriet komt er veel op de familie af. De familie begrijpt goed dat er veel vragen zijn. Die hebben zij zelf ook", schrijft Namens de Familie.

De nabestaanden zijn opgelucht dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Ze zijn ook dankbaar voor de steun en het medeleven, maar merken dat het soms kan omslaan in speculatie. Dat willen de families graag voorkomen.

Televisieoptredens verdachte

Verschillende media meldden donderdag dat de mogelijke verdachte eerder in meerdere televisieprogramma's te zien was. De partner van de vrouw zou de 39-jarige Clen V. uit Amsterdam zijn. Hij heeft een paar jaar geleden meegedaan aan het SBS-programma Lang Leve de Liefde. Daarnaast had hij voor het programma Iris en de 12 dates een afspraakje met pianist Iris Hond.

De desbetreffende aflevering van Lang Leve de Liefde waar V. in te zien was, is inmiddels niet meer te bekijken. Talpa Network laat in een reactie weten dat de aflevering offline is gehaald "naar aanleiding van de recente berichtgeving over deze oud-deelnemer en de gevoeligheid daaromtrent".

"Deelnemers doorlopen voorafgaand aan hun deelname een zorgvuldige en uitgebreide screening. Op basis van de destijds beschikbare informatie en de uitkomsten van de screening waren er geen belemmeringen voor deelname", aldus Talpa Network.

De politie kan desgevraagd niet bevestigen dat het om Clen V. gaat.