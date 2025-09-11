Terug

Zeven kilo drugs gevonden in Amsterdamse Pijp: burgemeester Halsema sluit woning

Crime

Vandaag, 17:23

Burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Jan Lievensstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp per direct voor drie maanden gesloten. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs: meer dan zeven kilo aan cocaïne, ketamine, MDMA en amfetamine. Dat meldt de regionale omroep AT5.

De drugs werden ontdekt nadat een van de bewoners werd aangehouden op verdenking van drugsbezit. Tijdens een doorzoeking van de woning vond de politie in de woonkamer en beide slaapkamers systematisch verpakte en geordende hoeveelheden harddrugs. Daarnaast werden er ook een weegschaal en verpakkingsmaterialen gevonden. Volgens de politie en gemeente wijst dit alles op drugshandel vanuit de woning.

Onveiligheid voor omwonenden

Burgemeester Halsema noemt de situatie ernstig. In het sluitingsbevel schrijft ze: 'De aanwezigheid van een dergelijke handelshoeveelheid drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Ook is het algemeen bekend dat personen die zich bezighouden met de handel in drugs gewelddadig kunnen zijn.'

Volgens Halsema vormt het openhouden van de woning een 'ernstig gevaar voor de openbare orde' en is een sluiting van drie maanden dan ook gerechtvaardigd.

