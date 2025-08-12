Voormalig NAC-speler Ronnie S. moet 7 jaar de cel in voor drugshandel

De rechtbank in Breda heeft oud-profvoetballer Ronnie S. (41) veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en witwassen. De voormalig speler van onder andere NAC en FC Twente had volgens de rechters een belangrijke rol in de internationale smokkel van cocaïne.

Dat is fors lager dan de dertien jaar die het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. De rechtbank vindt niet alle verdenkingen bewezen.

S. probeerde samen met zijn broer een partij van 700 kilo cocaïne uit Chili naar Rotterdam te halen. De rechtbank oordeelt dat hij de coördinator was achter deze mislukte drugstransport. De lading werd uiteindelijk in Zuid-Amerika onderschept. S. hield contact met de eigenaar van de drugs in Dubai en schakelde ook zijn broer in, die nu voortvluchtig is.

Voetballers of oud-voetballers komen vaker in aanraking met justitie, zoals Quincy Promes die nog een celstraf moet uitzitten:

1:51 'Ik vind het heel raar dat Quincy Promes niet vastzit'

De broer van S., inmiddels 43 jaar oud, is bij verstek veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij zou zich in Dubai schuilhouden. Justitie had tegen hem zes jaar geëist. Eerder kreeg hij al 4,5 jaar cel voor soortgelijke misdrijven.

Schakel in wereldwijde drugshandel

De rechter noemt het duo een schakel in de wereldwijde drugshandel. Ze waren volgens de rechtbank vooral bezig met snel geld verdienen, zonder zich iets aan te trekken van de maatschappelijke schade van hun daden. Ook moeten ze een boete van 30.000 euro betalen en ruim 1,6 miljoen euro aan crimineel verdiend geld inleveren.

S. werd vorig jaar juni opgepakt, samen met meerdere familieleden. De zaak draait grotendeels om ontsleutelde berichten via Sky ECC, een versleutelde communicatiedienst die door politie is gekraakt. Deze gesprekken vormen het belangrijkste bewijs.

Tijdens zijn proces bleef S. grotendeels stil. Hij maakte zich vooral zorgen over zijn bedrijf en de voetbalcarrière van zijn zoon. Volgens de rechter had hij beter moeten nadenken over zijn keuzes. S. stopte in 2016 met voetballen. In 2010 werd hij landskampioen met FC Twente.