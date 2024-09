Oud-voetballer Ronnie S. verdacht van handel in 2200 kilo cocaïne

Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig profvoetballer Ronnie S. (40) van de handel in cocaïne en witwassen. In de rechtbank in Breda somde de officier van justitie donderdag de verdenkingen op, waarbij het opgeteld gaat om 2217 kilo cocaïne. S. was niet in de rechtbank aanwezig.

De oud-speler van NAC Breda en FC Twente werd op 10 juni in alle vroegte met meerdere leden van zijn familie gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwassen in de periode 2021 en 2022. De politie baseert de verdenking op ontsleutelde gesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC.

Voetballers of oud-voetballers komen vaker in aanraking met justitie, zoals Quincy Promes die nog een celstraf moet uitzitten:

1:51 'Ik vind het heel raar dat Quincy Promes niet vastzit'

Na de aanhoudingen doorzocht de politie zes woningen en een camper en vond 100.000 euro contant geld. Er is beslag gelegd op het gevonden geld, evenals op bankrekeningen, zes luxe horloges, drie voertuigen, sieraden, fitnessapparatuur, drie woningen en een jacht.

S. uit Eindhoven is de enige van de vijf familieleden die nog in voorarrest zit. De andere verdachten in deze zaak zijn volgens Brabantse media zijn ouders, vriendin en broer. S. voetbalde tot 2016 bij NAC en werd in 2010 landskampioen bij FC Twente. Hij stond ook bij Standard Luik in België en Wigan Athletic in Engeland onder contract.

ANP