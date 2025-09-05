Vrouw saboteert drugstest met toiletwater en bijt agent in been

Bij een drugscontrole bij de Nederlands-Duitse grens dinsdagnacht heeft een 31-jarige vrouw een agent in zijn been gebeten. Alsof dat nog niet genoeg was, probeerde ze ook nog haar hond op de agent af te sturen en om haar drugstest te saboteren. Dat meldt het AD.

Rond 01.30 uur werd de auto met de 33-jarige bestuurder en zijn metgezel staande gehouden bij parkeerplaats Bunderneuland, vlak bij Winschoten. De man viel op door zijn onzekere rijgedrag en bleek onder invloed te zijn van drugs. In de auto vonden agenten meerdere cannabisproducten. Ook bleek de bestuurder helemaal geen geldig rijbewijs te hebben. De drugs en het voertuig zijn in beslag genomen.

Schoppen, slaan en bijten

Toen de aandacht op de vrouwelijke passagier werd gericht, probeerde zij de drugstest te manipuleren. Ze vulde het testbekertje met water uit het toilet. Daarna escaleerde de situatie verder: de vrouw gaf haar hond het commando "pak!", schopte en sloeg om zich heen en beet een politieagent in zijn been. De politieman raakte lichtgewond, maar kon zijn werk voortzetten.

Beide verdachten zijn aangehouden. Tegen de man loopt een onderzoek wegens rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. De vrouw wordt vervolgd voor het gebruik van geweld tegen agenten en het toebrengen van lichamelijk letsel.