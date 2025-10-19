Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (32) aangehouden voor bedreiging Frans Timmermans op terras

Crime

Vandaag, 17:56 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft zondagochtend een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van belediging en bedreiging van Frans Timmermans. Informatie over de woonplaats van de verdachte zegt een politiewoordvoerder niet te kunnen geven. De GroenLinks-PvdA-leider werd vorige week zondag op een terras in Amsterdam geïntimideerd en deed daarvan aangifte.

Timmermans zat een week geleden op een terras op de Amsterdamse Herengracht, waar hij op camera werd geïnterviewd door RTL Nieuws. Op beelden van het incident is te zien en horen dat enkele mannen hem uitschelden voor onder meer "links hoerenkind". Of de politie momenteel meer verdachten op het oog heeft, kon een woordvoerder niet zeggen. Wel heeft de politie de zaak nog in onderzoek, zei zij.

De woordvoerder van Timmermans laat in reactie op de aanhouding weten dat de zaak bij het Openbaar Ministerie "in goede handen" is. De verdachte is na verhoor heengezonden in afwachting van zijn strafzaak, meldt de politie.

Door ANP

Lees ook

Timmermans krijgt extra politiebegeleiding na intimidatie op terras
Timmermans krijgt extra politiebegeleiding na intimidatie op terras
Timmermans doet minstens iedere week aangifte: 'Wij laten ons niet intimideren'
Timmermans doet minstens iedere week aangifte: 'Wij laten ons niet intimideren'
GL-PvdA wil aangifte doen na intimidatie Timmermans in café Amsterdam
GL-PvdA wil aangifte doen na intimidatie Timmermans in café Amsterdam
GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans uitgescholden in Amsterdams café
GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans uitgescholden in Amsterdams café

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.