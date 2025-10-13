Timmermans doet minstens iedere week aangifte: 'Wij laten ons niet intimideren'

Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA doet iedere week wel aangifte van intimidatie of bedreiging. Dat zegt hij maandagavond in het Verkiezingscafé van Dit is de Dag op NPO Radio 1.

Eerder maandagmiddag liet zijn woordvoerder weten dat de partij aangifte gaat doen omdat Timmermans zondagmiddag werd geïntimideerd en uitgescholden toen hij op een Amsterdams terras werd geïnterviewd door RTL Nieuws.

'Niet de eerste keer'

"Het is niet de eerste keer dat ik dit op straat of in de openbaarheid meemaak", zei Timmermans. "Maar ik doe ook heel veel aangifte omdat er online doodsbedreigingen zijn en andere bedreigingen. Ik doe in ieder geval wekelijks wel aangifte." De politicus stelde dat hij het belangrijk vindt om aangifte te doen "om te laten zien dat dit niet kan. Wij moeten ons werk gewoon kunnen doen, wij laten ons ook niet intimideren."

Volgens Timmermans gaat het om "een hele kleine minderheid in ons land" die volksvertegenwoordigers intimideert en bedreigt. "Maar die moet niet het idee krijgen dat ze door intimidatie politici letterlijk en figuurlijk van het toneel kan dwingen. Dat gaan we niet laten gebeuren."